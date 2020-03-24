Порядка 1,8 тысячи человек осмотрено на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в телеграм-канале СтопКоронавирус_Саратовская область.

По данным на сегодняшнее утро, выдано 200 листов о нетрудоспособности осмотренным лицам, отказались от обследования 39 безответственных саратовцев, не были дома во время прихода врача порядка 418 человек, а не живут по указанному адресу — 1,201 тысячи человек.

Сейчас медики наблюдают за 1,883 тысячи саратовцами, которые недавно прибыли из зараженных стран. Снято наблюдение на 269 потенциальными пациентами.