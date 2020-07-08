Число смертей от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области увеличилось до 47, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в региональном минздраве.

По данным ведомства, 68-летний мужчина имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых патологий. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с симптомами вирусной пневмонии и развитием острого почечного повреждения. Несколько часов мужчина находился на искусственной вентиляции легких, ему было проведено четыре сеанса гемодиализа. К сожалению, спасти пациента медикам не удалось.