Местный житель распространял в сети фейковые новости, сообщает ГУ МВД.

19-летний покровчанин разместил на свой странице в соцсети пост, что в связи с введением ограничительных мер будет закрыт мост «Саратов-Энгельс». Этот фейк подхватили некоторые СМИ, создав угрозу массовому сознанию.

Сейчас злоумышленник задержан. На него завели дело об административном правонарушении и теперь ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. В настоящее время материалы административного дела направлены в Энгельсский районный суд.