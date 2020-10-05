Сотрудники полиции в Саратовской области получат прививку от коронавируса в приоритетном порядке, сообщил сегодня, 5 октября, глава комитета госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

— В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования — те, кто работает с людьми. Полиция. После этого — все, что касается питания, общепита, и транспорта и так далее, — рассказал Дмитрий Морозов.

Напомним, 23 сентября, вакцину от коронавируса начали получать медицинские работники Саратовской области.