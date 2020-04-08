Главное управление МВД по Саратовской области просит граждан не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные источники информации. Памятка пришла на электронный адрес редакции.

— Не следует легкомысленно относиться к требованию, соблюдать режим самоизоляции. Ведь все эти меры направлены на защиту населения в период осложнения эпидемиологической обстановки. Но в то же время не стоит поддаваться панике: она не поможет справиться с коронавирусом. Необходимо ориентироваться только на официальные источники информации, — напоминают полицейские.

Также в ГУ МВД говорят об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции вплоть до уголовной.