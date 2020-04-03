Из-за карантина по коронавирусу стали распространяться телефонные аферисты. Полиция предупреждает саратовцев не вестись на уловки мошенников и не доверять подозрительным собеседникам.

Особенно нужно быть на чеку, когда звонят якобы из банка и просят продиктовать данные карты или коды из смс-сообщений. Также не нужно переводить деньги на неизвестные счета и номера телефонов.

— Будьте бдительными и не верьте слухам и ложным сообщениям из массовых рассылок по смс, в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте, — добавляют в ГУ МВД.

Напомним, что за распространение фейковой информации предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.