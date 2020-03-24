Саратовские полицейские призывают жителей не доверять фейкам о заразе. Обращение появилось в ТГ-канале СтопКоронавирус_Саратовская область.

Из-за пандемии участились случаи распространения недостоверной информации об инфекции. В том числе, в нескольких регионах даже о злоумышленниках, которые хотят наживиться за счет паникеров.

— За распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность, — говорится в сообщении.

Так, распространителей фейков могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Саратовцев просят проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.