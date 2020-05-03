В Саратовской области за минувшие сутки у 50 пациентов подтвердили положительный анализ на коронавирус, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Из них 12 заболевших живут в Саратове, в Перелюбском районе — 11, в Пугачевском районе — шесть, по двое заболевших — в Балтайском, Духовницком, Новоузенском, Энгельсском, Балашовском, Краснокутском, Вольском, Калининском и Краснопартизанском районах, по одному случаю — в Ершове, Балакове и Хвалынском районе.

Общее число подтвержденных случаев выросло до 585. 99 человек с начала эпидемии поправились, четверо из них – за последние сутки.