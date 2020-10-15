Общественные слушания о присоединении к Саратову нескольких поселков Саратовского района назначены на 24 ноября. Об этом с заседания гордумы сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Сегодня, 15 октября, на заседании городской думы решался вопрос о выборе даты общественных слушаний по вопросу присоединения к Саратову поселков Красный Текстильщик, Багаевка, Александровка и еще ряда других.

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Александр Янклович объявил, что они были назначены на 20 октября, на провести их в эту дату невозможно пока из-за сложной ситуации по коронавирусу.

Депутат Дмитрий Сорокин попытался узнать, зачем вообще слушания нужны и получил ответ — это обязательная процедура. В результате прений Александр Янклович предложил перенести обсуждение на 24 ноября, 27 человек поддержали это решение, один из депутатов воздержался.

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