В селе Верхазовка Дергачевского района Саратовской области ввели карантин из-за вспышки коронавируса, об этом уже вышло постановление правительства области в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Такое решение было принято из-за вспышки коронавирусной инфекции по причине того, что зараженный житель села Верхазовка присутствовал на похоронах односельчанина. Так, с начала пандемии в этом селе зарегистрировано 18 случаев заболевания, а во всем Дергачевском районе – 76 случаев.

В связи с введением карантина теперь налагается ряд следующих ограничений: запрет на въезд и выезд из села, отмена любых мероприятий с присутствием жителей села, ряд особенностей для лечебных учреждений, запрет на деятельность торговых объектов, повышенные меры дезинфекции зданий и сооружений.

В селе будут обязаны обеспечить соблюдение условий самоизоляции, использование индивидуальных средств защиты, выполнение организациями торговли мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции.

На данный момент все пациенты госпитализированы, им оказывается необходимое лечение.