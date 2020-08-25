В четверг, 27 августа, в Саратовской области откроются заведения общественного питания. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Губернатор Саратовской Валерий Радаев области дал поручение председателю правительства области Александру Стрелюхину подготовить соответствующий документ согласно предписанию Роспотребнадзора.

С 27 августа предполагается открытие предприятий общепита при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. При этом исключается проведение в них массовых мероприятий, таких как банкеты, свадьбы, дискотеки и подобное.