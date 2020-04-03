Председатель правительства Саратовской области Александр Стерлюхин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе и рассказал о ближайших планах областной власти.

— Уважаемые жители Саратовской области, информирую вас, что на основании указа президента РФ Владимира Путина в настоящее время правительством Саратовской области готовится нормативный акт, который будет принят уже сегодня.

В нормативном акте будет дано четкое разъяснение всех вопросов, связанных с деятельностью предприятий и организаций, продлением нерабочих дней, работой оперативных служб, посещением гражданами мест общего пользования, перемещением населения по различным городам и поселкам области, и многое другое.

Напомню, что в настоящее время в регионе было зафиксировано 15 жителей с заболеванием новой коронавирусной инфекции, сегодня добавилось еще 4 жителя, итого общее число заболевших составляет 19 человек (1 выписан из больницы, 1 скончался от заболевания тяжелой соматической патологии).

В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Саратовской области все оперативные службы и ведомства, а также работа оперативного штаба продолжает свою деятельность.

Еще раз призываю всех граждан соблюдать режим самоизоляции, в то же время напомню, что в случае жизненной необходимости, каждый житель Саратовской области имеет право на свободное передвижение по области.

Берегите себя и своих близких, только все вместе мы сможем защитить себя и своих близких, — заявил Александр Стрелюхин.