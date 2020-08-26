Пригородные поезда, курсирующие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, проходят санитарную обработку перед отправлением в каждый рейс.

Ежесуточно около 240 вагонов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Этот процесс организован в пунктах оборота подвижного состава, а также в депо. Дезинфекционные мероприятия включают в себя обработку антисептическими средствами пассажирских сидений, спинок и ручек кресел, откидных столиков, поверхностей салонных и межвагонных дверей, багажных полок и стеллажей, а также полную дезинфекцию санитарных комнат.

Для профилактики инфекционных заболеваний в пригородных поездах производится бесконтактный контроль проездных документов, а также размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Перед отправкой в рейс производится измерение температуры и визуальный осмотр персонала, работающего с пассажирами. Разъездные билетные кассиры обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептическими средствами.