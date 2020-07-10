В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 92 новых случаев заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7,417 тысячи человек. Выздоровели – 4,116 тысячи пациентов, за сутки — 72.

Новые случаи зарегистрированы в Балаковском и Энгельсском районах — по 13, 12 — в Саратове, семь — в Дергачевском районе, по шесть — в Аркадакском и Пугачевском, пять — в Ивантеевском, четыре — в Татищевском, включая ЗАТО Светлый, три — в Вольском, Ершовском, Краснокутском, Ртищевском, по два — в Новоузенском, Петровском, Самойловском, по одному — в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Воскресенском, Новобурасском, Озинском, Федоровском и Хвалынском районах.