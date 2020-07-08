В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7,231 тысячи человек. Выздоровели – 3,988 тысячи пациентов, за сутки — 107.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 38, семь в Балаковском районе, по шесть в Новобурасском и Энгельсском, пять в Марксовском, четыре в Ершовском, по три в Ивантеевском и Татищевском, по одному в Балашовском, Дергачевском, Петровском, Саратовском, Советском, Федоровском, Александрово-Гайском, Калининском, Краснокутском, Краснопартизанском, Ртищевском, Хвалынском.