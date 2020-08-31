Сегодня в Саратовской области зафиксировано еще две смерти от коронавируса, сообщает региональный минздрав. Теперь в регионе насчитывается уже 75 погибших от covid-19.

От коронавируса скончался сегодня 80-летний мужчина с существенным поражением легких. Он лечился амбулаторно, но потом был госпитализирован. В больнице мужчина провел 11 суток и один день на ИВЛ.

Второй жертвой коронавируса стал 68-летний мужчина, которого госпитализировали на пятые сутки с двусторонним поражением легких. 12 суток мужчина провел в больнице, девять из которых на ИВЛ.

Возрастающее количество смертей от коронавируса представители минздрава связывают с индивидуальными особенностями каждого человека. Более того, многие из погибших пытались побороть covid-19 около месяца.