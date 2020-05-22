В социальных сетях появились фотографии как специальные костюмы для врачей, которые работают с коронавирусными больными, сушатся на бельевой веревке в больнице №10.

В паблике «Заводской online» фотографии противочумных костюмов, которые сушат, как обычные вещи повергли в шок местных жителей. Данные защитные средства предназначены для врачей, которые работают с больными новым вирусом. По правилам экипировку медицинский персонал должен менять каждые четыре часа. В комментариях предположили, что таким способом костюмы обрабатывают для повторного использования. Однако нашлись и те, кто написал, что защитная одежда одноразовая.

Напомним, что именно больница №10 одна из первых в Саратове начала работать с зараженными covid-19.