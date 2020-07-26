Сегодня, 26 июля, в Саратовской области зарегистрировано 97 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в области составляет 8,92 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии из этого числа 5,25 тысячи человек, а за сутки — 30.

Распределение новых случаев по территории региона: Саратов — 41, Новоузенский район — восемь, Аткарский и Энгельсский — по пять, Ивантеевский и Озинский — по четыре, Балаковский, Дергачевский, Ершовский и Марксовский — по три, Александрово-Гайский, Балашовский, Вольский, Красноармейский, Краснопартизанский, Пугачевский и Хвалынский — по два, Екатериновский, Перелюбский, Петровский и Саратовский — по одному.

Среди новых заболевших 20 контактных лиц, 75 — с неустановленным источником заражения, еще два прибыли с других регионов.

Болезнь протекает с симптомами пневмонии у 48 инфицированных, с признаками ОРВИ — у 33, с бессимптомным течением — у 16.

В регионе с начала эпидемии проведено уже 250,625 тысячи лабораторных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции, а за сутки — 3,705 тысячи.