Контролировать наличие пропусков у жителей Саратовской области во время карантина начнут с 10 апреля. Об этом сегодня на заседании оперштаба сообщил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

По его словам, это сделано для того, чтобы дать время дооформить пропуска тем, кто еще не успел этого сделать. Также он поручил уточнить вопросы участия жителей в период карантина в таких мероприятиях, как похороны, проработать условия, при которых свою деятельность смогут осуществлять адвокаты и нотариусы.

Кроме того, Александр Стрелюхин подчеркнул, что рабочие дорожной сферы и строительной отрасли продолжат работу в период самоизоляции.

Председатель правительства особо подчеркнул, что в период самоизоляции можно выезжать на дачи на собственных автомобилях и доставлять продукты и средства гигиены пожилым родственникам.