Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Такое заявление он сделал во время совещания с главами регионов и членов правительства.

При этом президент отметил, что снятие ограничений должно проходить с учетом региональных особенностей, экономической ситуации.

— Завтра 12 мая начинается выход из режимов ограничения, но не завершается период борьбы с эпидемией, — сказал Владимир Путин.

Напомним, в Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлится до 31 мая.