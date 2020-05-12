Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы региона.

Основным вопросом заседания стал протокол выхода из режима самоизоляции. Валерий Радаев озвучил ряд условий, при соблюдении которых ослабление режима пройдет максимально безболезненно и эффективно.

— Вчера президент Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в рамках которого поставил задачи для субъектов. В Саратовской области на фоне сохранения режима самоизоляции с сегодняшнего дня возобновили работу все промышленные предприятия. Им предписано жесткое соблюдение санитарных норм. Особая ответственность лежит на руководителях, они должны гибко подходить к организации режима труда, чтобы не допустить вспышек и очагов заболевания, — отметил глава региона.

Валерий Радаев поручил министру экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой отслеживать выполнение предписаний Роспотребнадзора на предприятиях, которые до этого дня работали на удаленке.

— Сейчас нам предстоит определиться со следующим шагом по возвращению в штатный режим. Все принятые решения должны быть продуманными и адекватными эпидемиологической ситуации. Наш долг – сохранить жизнь и здоровье людей, при этом, не подорвав экономику, — подчеркнул Валерий Радаев.