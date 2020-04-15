Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к жителям региона через свой аккаунт в социальной сети Instagram.

— Хочу вас проинформировать, что на сегодняшний день в регионе 56 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 11 человек — получили лечение и выздоровели. Все заболевшие госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди них – нет тяжелобольных, подключенных к ИВЛ, — сообщил глава региона.

Глава региона отметил, что профильный коечный фонд развернут и подчеркнул, что ослаблять режим самоизоляции преждевременно и опасно.

— Мы использовали временной запас, чтобы максимально подготовить медицинскую базу. Но риски сохраняются очень большие. Число заболевших увеличивается. Новые случаи в регионе – не завезенные, а контактировавшие здесь. Значит, нужно всем проявить предельную внимательность и осторожность, — сказал Валерий Радаев.