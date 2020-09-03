На еженедельном брифинге минздрава начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Галина Архипова сообщила о начале расследования причины возникновения очага в интернате Вольского района.

Напомним, в Черкасском психоневрологическом диспансере в селе Колояр Вольского района вчера произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. Стало известно, что на данный момент в интернате заразились 59 человек, из которых 54 — пациенты и пять – сотрудники.

Преимущественно болезнь протекает у всех с бессимптомным течением, у двух сотрудников и двух проживающих – с внебольничной пневмонией.

Сейчас в очаговом «центре» работают сотрудники роспотребнадзора и пытаются выяснить, почему здесь вспыхнула инфекция.