Жители Саратовской области в течение пяти дней смогут поменять просроченные паспорта, об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

— В целях обеспечения возможности своевременной замены паспорта гражданина Российской Федерации в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне Саратовской области с 26 июня по первое июля включительно прием граждан будет осуществляется с восьми утра до восьми вечера, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции отделы внутренних дел были закрыты для граждан, была возможность получить определенные услуги дистанционно.

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