За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 183 случая заражения коронавирусом, это новый рекорд.

Всего с начала пандемии заразились 18,774 тысячи человек, выздоровели 12,564 тысячи, за сутки 137.

Новые случаи распределились так: Саратов — 100, Балаковский район — 13, Энгельсский — 12, Вольский — семь, Балашовский — шесть, Саратовский — пять, Дергачевский, Озинский, Петровский и Питерский — по четыре, Ершовский, Красноармейский, Краснокутский и Краснопартизанский — по три, Балтайский, Новобурасский и Романовский — по два, Калининский. Лысогорский, Новоузенский, Пугачевский, Ртищевский и Федоровский — по одному.