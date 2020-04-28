На совещании с главами регионов и профильных министерств президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая.

При этом он поручил, что при улучшении эпидемиологической ситуации, начат выход из режима с 12 мая. Президент сохранил дополнительные полномочия главам регионов.

Также в начале своего выступления Владимир Путин отметил успехи в увеличении производства аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств, тестов, средств индивидуальной защиты, а также дал ряд поручений главам регионов и профильных министерств.