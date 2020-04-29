Губернатор Саратовской области Валерий Радаев охарактеризовал ситуацию в ряде районов, как негативную, сообщает пресс-служба главы региона.

На сегодняшнем совещании по противодействию распространения коронавируса в Саратовской области были подведены промежуточные итоги периода самоизоляции.

— Мы работаем в режиме ограничительных мер более месяца. География заболеваемости по районам, к сожалению, расширяется – так, сегодня первый заболевший появился в Хвалынске. По ряду муниципалитетов, например по Фёдоровскому району, следует отметить неудовлетворительную работу местного штаба. Районам необходимо четко понимать, как действовать в ситуации, когда жители приезжают из Москвы, из других регионов, и у них подтверждается коронавирус. Обеспечить по всем регламентам доставку таких пациентов из районных больниц в областные. В первую очередь – неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы снизить распространение коронавируса, — сказал Валерий Радаев.

Он отметил, что по ряду районов складывается негативная ситуация.

— Это, прежде всего, просчёты местной власти. Завтра на совещание с главами районов обсудим это тему. У муниципальной власти должен быть единый алгоритм действий в текущей ситуации, — отметил Валерий Радаев.

Также главу региона поддержала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова. По ее данным, на сегодняшнее утро зафиксировано 392 случая коронавируса, или 16,06 случаев на 100 тысяч населения. Доля контактных больных составляет 43 процента.

Ольга Кожанова предрекла еще два инкубационных периода заболевания. В связи с этим было внесено предписание о продлении действующих ограничительных мер после 1 мая.

— К сожалению, мы видим рост, прежде всего, контактных больных. Это, в том числе, и последствия праздника 19 апреля. Ситуация по муниципалитетам неоднородная. В крупных городах число заболевших относительно невелико: 104 – в Саратове, 15 – в Энгельсе. В небольших районах ситуация сложнее. Туда больные приехали из-за пределов области, возникли семейные очаги. Это значит, что люди, прибыв из других регионов, не соблюдали самоизоляцию, а вместо этого встречались с родными и друзьями. Сейчас предстоят майские праздники, и главная задача – предотвратить распространение инфекции, — отметила Ольга Кожанова.