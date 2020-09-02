Сегодня, 2 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь количество заболевших в регионе составляет 12,55 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 8,116 тысячи человек, а за сутки – 78.

Такое увеличение количества заболевших за сутки связано с возникновением «очага» в интернате Вольского района.

По территории Саратовской области новые выявленные случаи распределяются следующим образом: Саратов – 60, Вольский район – 20, Балаковский – 10, Энгельсский – пять, Александрово-Гайский и Ершовский – по три, Краснокутский и Татищевский – по два, Воскресенский, Лысогорский, Перелюбский, Петровский, Самойловский, Саратовский и Турковский – по одному.

Выявлено среди новых случаев 22 контактных лица и 89 с неустановленным источником заболевания, еще один человек прибыл с другого региона.

Болезнь протекает в новых выявленных случаях по-разному: с пневмонией — 69, с признаками ОРВИ — 28, с бессимптомным течением — 15.

Напомним, вчера, выступая на координационном совете, губернатор Валерий Радаев отметил недостаточность работы главы Вольского района Виталия Матвеева и профильного зампреда правительства по информированию населения.