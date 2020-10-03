В Саратовской области не снижается число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 135 новых случаев инфекции. Общее число заразившихся достигло 15,877 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 10,722 тысячи пациентов, в том числе 92 за сутки.

Новые случаи заболевания распределились так: Саратов — 57, Балашовский — 27, Энгельсский — 13, Балаковский — девять, Краснокутский и Ртищевский — четыре, Александрово-Гайский, Балтайский, Красноармейский, Питерский и Саратовский — по три, Пугачевский — два, Воскресенский, Ершовский, Самойловский и Советский — по одному.