Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская сообщила об ограничении доступа родителей в образовательные учреждения в связи с эпидемией коронавируса.

Теперь все родительские собрания в регионе будут проводиться в режиме online

— Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда зайдут только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы, — рассказала Галина Яновская на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.