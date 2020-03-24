Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса людям в зоне риска. К ним особенно относятся жители «серебряного возраста» старше 60 лет.

Специалисты рекомендуют пожилым избегать поездок в общественном транспорте в час пик, сократить посещение магазинов, торговых центров, МФЦ и банков. Для этого рекомендуется попросить близких оказать помощь или вызвать соцработника.

Если ваши близкие приехали из Европы, и у них появились признаки простуды — ограничьте общение с ними и потребуйте обратиться ко врачу. Кроме того нужно чаще мыть руки: после возвращения с улицы, общественных мест, контактов с упаковками продуктов и перед готовкой. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза.

Влажные салфетки можно использовать как дезинфектор и протирать ими руки, сумки, телефоны, книги и другие предметы.

В случае плохого самочувствия, и не только признаков инфекции, лучше вызвать врача на дом. Если кто-то из вашего окружения выезжал за границу об этом тоже нужно сообщить медику.