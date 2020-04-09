В период самоизоляции лучше не выходить лишний раз из дома без необходимости. Такие рекомендации дала замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Речь идет о занятиях спортом на свежем воздухе. Саратовцы все чаще интересуются, как быть, если закрыты спортзалы, на улицу выходить можно только в исключительных случаях, а спортивную форму терять не хочется.

— Понимаю, что сложно — просидеть все это время в четырех стенах. Но так нужно. Если вы боитесь потерять форму, то занимайтесь дома: гантели, беговая дорожка или подручные средства. Отмечу, что спортсмены продолжают тренировки не нарушая режима самоизоляции, — порекомендовала Матвеева.