В Саратовской области изменен алгоритм обследования на коронавирус. Об этом сегодня, 26 марта, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании правительства.

— Мы ежедневно проверяем прибывших из заграницы людей. Уже порядка полутора тысяч человек сдали анализы, более трех тысяч приехали из Казахстана, — сказала Кожанова.

По ее словам, растет объем профилактики, решается вопрос о закрытии торговых центров, клубов и кальянных.

Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что врачи уже начали выезжать по месту жительства саратовцев, старше 65 лет. Председатель правительства Александр Стрелюхин сказал, что должны быть дополнительно открыты 1,220 тысяч коек в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.

— Надо определить список оборудования для этих медцентров. Сроки сорвать мы не можем. Всем, включая Минстрой, надо подключиться и обеспечить коечный фонд и аппаратуру с учетом субботы включительно, — заявил он.