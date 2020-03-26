В Саратовской области изменен алгоритм обследования на коронавирус. Об этом сегодня, 26 марта, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании правительства.

Мы ежедневно проверяем прибывших из заграницы людей. Уже порядка полутора тысяч человек сдали анализы, более трех тысяч приехали из Казахстана, — сказала Кожанова.

По ее словам, растет объем профилактики, решается вопрос о закрытии торговых центров, клубов и кальянных.

Министр здравоохранения Наталья Мазина отметила, что врачи уже начали выезжать по месту жительства саратовцев, старше 65 лет. Председатель правительства Александр Стрелюхин сказал, что должны быть дополнительно открыты 1,220 тысяч коек в Балакове, Балашове, Саратове и Энгельсе.

Надо определить список оборудования для этих медцентров. Сроки сорвать мы не можем. Всем, включая Минстрой, надо подключиться и обеспечить коечный фонд и аппаратуру с учетом субботы включительно, — заявил он.

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