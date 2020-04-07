Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты в магазинах в период пандемии коронавируса.

Специалисты отметили, что не нужно покупать продуктов впрок. Магазины работают в привычном режиме, а запасы постоянно пополняются. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители.

Главное:

— ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках.

— сначала необходимо выбрать продукты, которые хранятся при комнатной температуре.

— скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер выбирают в самую последнюю очередь.

— отдавайте предпочтение упакованным продуктам, особенно, если планируете употреблять их без термической обработки.

— внимательно осмотрите упаковку товара, обратите внимание на сроки годности и состав, чтобы не приобрести продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

— помните о принципах соблюдения товарного соседства.

Кроме того, готовые блюда и продукты не должны лежать в холодильнике на одной полке с сырыми. Этих же правил следует придерживаться при размещении товаров в тележке и при перекладывании в сумки и пакеты на кассе.