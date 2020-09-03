Представители Роспотребнадзора по Саратовской области развеяли мифы о возможном втором карантине и режиме самоизоляции в регионе на еженедельном брифинге минздрава.

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Галина Архипова рассказала, что у Роспотребнадзора, как полагают по слухам многие жители, нет соответствующего приказа о повторном введении режима самоизоляции. Более того, в ведомстве даже не слышали о подобном.

На данный момент все усилия направлены на стабилизацию обстановки и скорейший переход к окончательному третьему этапу снятия ограничений.