В Саратовской области появился первый зараженный коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликованы на портале федерального управления Роспотребнадзор.

Согласно официальным данным, в России коронавирусом заражено 52 человека. Большинство больных, 12 человек, зарегистрировано в Москве, по пять человек зафиксировано в Московской и Свердловской областях. По трое инфицированных в Тульской области, Красноярской и Хабаровском крае. В Саратовской области — один случай заражения.

Подтвердить эту информацию на местном уровне пока не получилось. В региональном минздраве не взяли трубку. Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин ответил по телефону, что у него нет информации о заболевших.