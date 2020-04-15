Правительство России выпустило постановление об освобождении россиян от штрафов и пени за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Саратовской области.

При этом саму обязанность своевременно платить, с жителей страны никто не снимал.

— От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами. Многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, поэтому на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг. Таким образом, отмена пени – это не отмена платежа за ЖКУ. В случае несвоевременной оплаты выставленные платежи будут накапливаться, — говорит министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Послабления буду действовать до 1 января 2021 года.