В Саратовской области продолжается рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 129 новых случаев инфекции. Общее число заразившихся достигло 15,742 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 10,630 тысячи пациентов, в том числе 229 за сутки.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 53, Балашовский — 23, Балаковский — шесть, Вольский и Энгельсский — по пять, Базарно-Карабулакский, Краснопартизанский и Татищевский — по четыре, Краснокутский, Озинский, Пугачевский, Саратовский и Федоровский — по три, Балтайский, Воскресенский и Ершовский — по два, Красноармейский, Новобурасский, Новоузенский и Ртищевский — по одному.