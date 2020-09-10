Сегодня, 10 сентября, от коронавируса скончались еще два жителя Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Теперь в регионе насчитывается 84 смерти от коронавируса.

Первой погибшей за сегодня стала 33-летняя роженица. В течение недели она лечилась амбулаторно под наблюдением врача, но ее состояние постоянно ухудшалось, тогда потребовалась госпитализация беременной женщины. Больной в тяжелом состоянии требовалась респираторная поддержка и интенсивная терапия, включающая противовирусную, антибактериальную, инфузионную, пульс-терапию глюкокортикостероидами, антикоагулянтную, гастропротективную, экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Ежедневно по в федеральном дистанционном консультативном центре анестезиологии-реаниматологии собирались консилиумы ведущих специалистов для поиска лучшего способа лечения пациентки. Но в связи с беременностью женщины набор лекарств был ограничен.

Пациентка была родоразрешена, сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врачей поликлиники. Прогрессирующее заболевание женщины потребовало перевести ее на ИВЛ на шесть суток, а затем на ЭКМО на четверо суток. Но с каждым днем состояние роженицы ухудшалось, в конечном счете спасти ее не удалось.

Сегодня от коронавируса скончался и 62-летний мужчина, который лечился в стационаре с двусторонней полисегментарной пневмонией. Лечение мужчины вскоре осложнилось массивным легочным кровотечением и развитием печеночно-почечной недостаточности. В стационаре он провел неделю, трое суток из которой на ИВЛ. Также победить болезнь ему мешали сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия и ожирение.