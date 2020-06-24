В Саратовской области снят ряд ограничительных мер. Об этом на заседании координационного совета доложил глава региона Валерий Радаев.

— Регион с начала лета держится на плато, в последние дни наблюдается незначительное снижение. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора продолжается поэтапное снятие ограничений. С понедельника открыты парки и скверы. С 27 июня заработают пляжи и фитнес-центры с учетом ряда санитарных требований. А с 29 июня снимается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. При этом руководителям предприятий рекомендовано сохранять этот режим для работающих пенсионеров до 12 июля. Задачей надзорных и правоохранительных служб остается контроль за соблюдением жителями санитарных норм. Прежде всего, это социальная дистанция и масочный режим. В противном случае рискуем вернуться к ограничениям, — сказал Валерий Радаев.