С понедельника полиция начнет проверять соблюдения саратовцами режима самоизоляции. Об этом написали в ТГ-канале оперштаба по борьбе с пандемией.

На очередном заседании штаба министр здравоохранения Наталья Мазина рассказала, что сейчас под наблюдением находятся три тысячи человек, прибывших из зараженных стран. Начальник регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова доложила, что за сутки на горячую линию обратились 190 местных жителей с вопросом об алгоритме действий во время карантина.

Более 200 человек въехали в регион и сразу же были взяты под контроль. С понедельника начнутся мероприятия на улицах города и в общественных местах. С нарушителями будут проводить беседу.

Министра экономразвития Юлия Швакова заверила, что продовольствия хватит на месяц. В случае выявления колебания цен со стороны Минэкономразвития немедленно поступит обращение в УФАС.