Это связано с проведением нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля по указу президента Владимира Путина.

В региональном минобразе отметили, что несмотря на приостановку педагогической деятельности, зарплаты сотрудникам сохранят. Кроме того будут учтены интересы работающего населения в этот период: в дошкольных учреждениях могут быть открыты дежурные группы, где родители смогут оставить ребенка. Для этого необходимо обратиться в муниципальный орган управления образованием.

Кроме того, министерство продолжает работу над расширением возможностей дистанционного обучения с помощью современных технологий.