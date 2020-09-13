Сегодня, 13 сентября, в Саратовской области зарегистрировано еще 105 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 13,678 тысячи человек. С начала эпидемии в регионе побороли болезнь 8,897 тысячи человек, а за сутки – 51.

На территории области новые выявленные случаи распределились следующим образом: Саратов — 74, Балаковский район — девять, Энгельсский — восемь, Марксовский — четыре, Аткарский — три, Вольский, Дергачевский и Краснокутский — по два, Духовницкий — один.

У 70 новых заболевших выявить источник заболевания так и не удалось, еще 35 человек – контактные лица.