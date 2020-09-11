На сегодняшний день, 11 сентября, в Саратовской области еще 101 человек заболел коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграмм-канале.

В регионе с начала пандемии теперь насчитывается 13,472 тысячи заболевших. За все время выздоровели 8,747 тысячи человек, за сутки – 99.

По территории области новые случаи распределились следующим образом: Саратов — 59, Балаковский — восемь, Вольский — семь, Александрово-Гайский, Балашовский и Энгельсский — по пять, Лысогорский и Саратовский — по два, Аркадакский, Балтайский, Красноармейский, Марксовский, Озинский, Питерский, Ровенский и Татищевский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено лишь 25 контактных лиц и еще 76 с неустановленным источником заболевания. Болезнь протекает преимущественно с пневмонией – 46, признаками ОРВИ – 30 и бессимптомным течением – 25.