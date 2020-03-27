В условиях пандемии коронавируса и отсутствия медицинских масок в аптеках саратовцы изощряются, как могут. Свои способности выходить из трудных ситуаций горожанам продемонстрировала местная жительница, которая «защитилась» от заразы пятилитровой бутылкой.

Разрезав тару под размер лица, женщина просто прислонила ее, как сварочную маску. Саратовцы решили не упускать возможности обсудить столь креативный подход к профилактике вируса.

— Бабуля молодец — бабуля жить хочет, — написал Евгений Linderman.

— Повышение продаж 5-ти литровых бутылок обеспечено, — подметила Ксения Кравченко.

Другие комментаторы поддержали земляков, ссылаясь на проблемы с наличием медицинских средств защиты.