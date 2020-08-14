Врачи и чиновники начали готовится к сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ. Эту тему обсуждали сегодня в правительстве региона на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Было отмечено, что в Саратовской области в прошлом году заболело ОРВИ и гриппом 410,199 тысячи человек, что составляет 16,8 процента от совокупного населения области. Превышение эпидемического порога в неделях с максимальным ростом заболеваемости было 65,2 процента.

Для того, чтобы не допустить резкой вспышки эпидемии сезонных вирусных заболеваний было принято решение привить от гриппа не менее 60 процентов населения региона.

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