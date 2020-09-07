Саратовская область готовится к вакцинации от новой коронавирусной инфекции covid-19. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на брифинге.

Пока что препарат еще не поступил в регион.

Уже сейчас население прививают против гриппа, начнут работать мобильные комплексы у ТЦ «Оранжевый», Сенного рынка и других точках, где можно будет охватить наибольшее количество население. Уже работает точка на проспекте Кирова.

Он отметил, что необходимый процент охвата населения — 60 процентов.