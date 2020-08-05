На сегодняшнем брифинге в минздраве Саратовской области замглавы Роспотребнадзора региона Надежда Матвеева рассказала о том, готов ли регион переходить на второй этап снятия ограничений, не достигнув показателя 0,8 по коэффициенту распространенности.

— Посмотрим, как будет происходить снижение коэффициента распространенности. Такая тенденция наметилась. Но надо отследить ее в динамике хотя бы семи дней. Методика подсчета изменилась — учитываются данные семи предыдущих и семи последующих дней, — подчеркнула она.

Надежда Матвеева подчеркнула, что населению надо объяснять о том, как важно соблюдать санитарно-эпидемические предписания. От этого зависит снижение уровня заболеваемости.