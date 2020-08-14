На сегодняшнем брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора региона Галина Архипова рассказала о готовности региона перейти на третий этап снятия ограничений.

— По двум показателям мы давно соответствуем. Результаты тестирования должны быть не менее 100-110 проб на 100 тысяч, а у нас 120, показатель по койкам должен быть выше 50 процентов, у нас 60 процентов. Коэффициент распространения заболевания сейчас не выше единицы. Заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 14,75 процента, — отметила она.

Галина Архипова подчеркнула, что уровень летальности от заболевания в регионе составляет 0,6 процента. Это ниже, чем в среднем по России.

Она отметила, что пока открытие заведений общепита в закрытых помещениях не предусмотрено, поскольку регион находится только на втором этапе снятия ограничений.