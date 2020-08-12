Министерство финансов России оказывает поддержку регионам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках второго транша поддержки регион получил более 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минфина Саратовской области.

Всего на поддержку регионов было выделено по распоряжению Правительства РФ 100 миллиардов рублей, которые были направлены в 69 регионов страны, чьи налоговые и неналоговые поступления на 1 июля оказались ниже, чем за тот же период прошлого года.

Ранее в мае региону было выделено 2,2 миллиарда рублей.